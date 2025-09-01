



O DescomPRÉssão marcou o início do último trimestre do ano com objetivo de amenizar o estresse e deixar os alunos mais confiantes. "Esse é um projeto que já acontece ao longo do ano letivo, inserido dentro das aulas de Projeto de Vida, que leva em consideração a saúde emocional, mental, a saúde física e o desempenho cognitivo", afirma Kênnia Ísis, orientadora pedagógica da escola.

A educadora explica que durante o DescomPRÉssão, os estudantes participam de momentos mais introspectivos e outros de diversão, para que aprendam a lidar com as emoções da reta final para o Enem. "É uma oportunidade para os alunos equacionarem o desempenho cognitivo com as questões emocionais, a fim de obter o melhor resultado no Enem, nos vestibulares e também nessa reta final da escola", explica Kênnia Ísis.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. No primeiro dia serão realizadas as provas de redação, Linguagens e Ciências Humanas, enquanto no segundo os estudantes respondem as provas de Matemática e Ciências da Natureza.