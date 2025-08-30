



Rumores sobre a suposta morte do ex-presidente Donald Trump ganharam força nas redes sociais após a divulgação de que compromissos da semana teriam sido cancelados pela Casa Branca. Entre os comentários, internautas citaram de forma irreverente uma “macumba” ligada à cantora Alcione, amplificando ainda mais a repercussão do boato.

Não existe qualquer citação sobre o caso nos principais veículos de imprensa nem em canais oficiais, o que leva a crer que pode ser, de fato, um boato, mas devemos ficar cautelosos quanto e aguardar informações em breve.