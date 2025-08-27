5ª Conferência Estadual dos Direitos das Mulheres reúne lideranças e sociedade civil no RN





Nos dias 28 e 29 de agosto, a Escola de Governo, em Natal, será palco da 5ª Conferência Estadual dos Direitos das Mulheres, um marco histórico na luta por igualdade e fortalecimento das políticas públicas de gênero no Rio Grande do Norte. A abertura acontece nesta quarta-feira (28), às 9h.





Com o tema "Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas", o encontro tem como objetivo ampliar a participação social, debater desafios e apontar caminhos para a consolidação de políticas que garantam os direitos das mulheres em toda a sua diversidade. Esta edição traz ainda uma homenagem a Dona Militana, nascida no sítio Oiteiros, na comunidade de Santo Antônio dos Barreiros, em São Gonçalo do Amarante-RN. Cantora de versos brasileira, é considerada por muitos a maior romanceira do Brasil, sendo um símbolo da resistência cultural e da força feminina potiguar.





A conferência contará com palestras, painéis temáticos e atividades culturais, reunindo representantes de órgãos governamentais, sociedade civil organizada, conselhos e movimentos de mulheres de diferentes regiões do estado. Serão discutidos cinco eixos principais: autonomia das mulheres; igualdade de gênero; enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência; participação feminina nos espaços de poder; e a transversalidade das políticas públicas.





Antes da etapa estadual, foram realizadas 26 conferências preparatórias, sendo três regionais e 23 municipais, com a participação de mais de 3 mil mulheres de 42 municípios, resultando na eleição de 300 delegadas. As propostas debatidas agora vão compor o documento final que será levado para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, marcada para os dias 29 de setembro a 1º de outubro, em Brasília.





A programação inclui a palestra magna da secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa Rodrigues Naves, além de painéis com pesquisadoras, lideranças e militantes históricas do movimento de mulheres.





A última edição da conferência estadual aconteceu em 2015, e a retomada em 2025 reafirma o compromisso do Governo do Estado e do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres (Cedim) com a promoção da democracia, da igualdade e do enfrentamento à violência de gênero.





Serviço:

📍 5ª Conferência Estadual dos Direitos das Mulheres

📅 27 e 28 de agosto de 2025

⏰ A partir das 9h

📌 Local: Escola de Governo – Natal/RN