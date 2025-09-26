Rafael Gonçalves Barbosa, 42 anos, estava preso suspeito de ter matado a companheira a tiro Reprodução O policial penal federal Rafael Gonçalves Barbosa, de 42 anos, morreu nesta quinta-feira (25) "em decorrência de possível overdose de medicamento". A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). Rafeal estava preso na Cadeia Pública de Ceará-Mirim suspeito de ter matado a própria companheira a tiro, dentro de casa, em Mossoró. O crime aconteceu no dia 29 de agosto. À época ele disse à PM que o tiro foi acidental. De acordo com a Seap, no dia 22 deste mês ele relatou ter ingerido, de uma só vez, vários comprimidos do medicamento prescrito por psiquiatra da unidade. "Após atendimentos em dois hospitais, apresentou agravamento do quadro clínico e veio a óbito às 21h41", informou. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) foi acionado para as providências necessárias e o advogado do custodiado devidamente comunicado. O crime Mulher morre após tiro disparado por companheiro em condomínio de Mossoró. Vítima foi identificada como Maria Cláudia de Medeiros, de 29 anos Reprodução Maria Cláudia de Medeiros, de 29 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (29) após ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro de um condomínio, no bairro Alto do Sumaré, em Mossoró, no Oeste potiguar. Segundo a Polícia Militar, o autor do disparo foi o companheiro dela, o policial penal federal Rafael Gonçalves Barbosa , que afirmou à PM que o tiro foi acidental. A Polícia Civil informou que ele foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio. Os policiais afirmam que o disparo foi efetuado dentro do quarto do casal e que na casa foram encontrados vestígios de maconha e cocaína. A arma de onde partiu o tiro é uma pistola 9 milímetros, arma funcional do policial penal. Uma pistola .40 também foi encontrada na residência. No momento do tiro, a filha de 11 anos do agente, que não era filha da vítima, estava na casa. “Ela saiu muito nervosa para a casa do vizinho. Os vizinhos acolheram”, disse o sargento. Mulher foi morta a tiro dentro de condomínio em Mossoró