Durante sua visita a Macau no fim de semana, o ex-prefeito de Natal e pré-candidato ao Governo do Estado, Álvaro Dias, participou da tradicional Festa do Sal, que neste ano celebrou os 150 anos de emancipação política do município. Segundo o jornalista Robson Pires, Álvaro destacou o valor cultural e econômico do evento, afirmando que se trata de “um momento histórico e de grande significado, que valoriza a cultura, movimenta a economia e celebra a identidade do povo macauense”.

Na ocasião, ele foi recepcionado por figuras políticas locais como o ex-prefeito Flávio Veras, o vice-prefeito Raimundo da Saúde, além de vereadores e lideranças da região. Álvaro também encontrou o presidente da Femurn, Babá Pereira, e parabenizou a prefeita Flavinha pela organização da festa, reconhecendo a relevância de Macau para o estado do Rio Grande do Norte.a