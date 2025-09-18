



O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de bens do empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, que confessou ter matado o gari Laudemir de Souza Fernandes, e também da esposa dele, a delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira. A medida inclui contas bancárias, aplicações financeiras e imóveis, totalizando até R$ 611 mil.

A ação foi movida pela filha de Laudemir, menor de idade, que solicita indenização por danos morais, pensão mensal e custeio de sessões de terapia. A viúva do gari, Liliane França da Silva, também entrou com processo por danos morais contra o casal, ainda sem decisão judicial.

O crime ocorreu em 11 de agosto, no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, durante uma discussão no trânsito. Renê atirou em Laudemir após o gari intervir em defesa da colega que dirigia o caminhão de coleta de lixo.

Na última segunda-feira (15), Renê foi oficialmente tornado réu pela Justiça. A denúncia do Ministério Público inclui homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, ameaça à motorista do caminhão e tentativa de fraude processual ao tentar trocar a arma do crime.