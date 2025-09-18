A primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, está em Nova York cumprindo agenda oficial como enviada especial para mulheres da COP-30, nomeada pela presidência do evento climático. Ela chegou à cidade antes do presidente Lula, que fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU.

Hospedada na residência oficial do embaixador brasileiro na ONU, Sérgio Danese, Janja tem participado de encontros voltados para temas como segurança alimentar, igualdade de gênero e mudanças climáticas. Entre os compromissos, destaca-se sua participação remota na Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar, onde atuou como Embaixadora da Alimentação Escolar do Brasil.

Nos próximos dias, Janja se reunirá com lideranças femininas e representantes da sociedade civil, além de acompanhar Lula em eventos sobre democracia, clima e a questão palestina. Um dos destaques será sua presença em uma sessão especial em homenagem ao ex-presidente uruguaio Pepe Mujica.





📅 Agenda de Janja em Nova York:

18/09: Cúpula Global da Alimentação Escolar e reunião sobre gênero e clima com o Instituto Georgetown.





19/09: Evento da COP-30 sobre o Acordo de Paris.





22/09: Encontro sobre a Palestina, almoço com lideranças femininas e reunião com enviadas da COP-30.





23/09: Assembleia Geral da ONU, reunião sobre o Fundo de Florestas Tropicais e evento da Fundação Rockefeller.





24/09: Discussões sobre combate à fome e desnutrição infantil, evento sobre democracia e homenagem a Mujica.