Mulher morre após colisão entre moto e carro na BR-304 em Mossoró Flávio Soares Uma mulher de 60 anos morreu após um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (23) na BR-304, em Mossoró, no Oeste do Rio Grande do Norte. O caso ocorreu por volta das 7h35, no km 43,7 da rodovia, nas proximidades da Barragem de Genésio, no bairro Bom Jesus. A vítima foi identificada como Maria Rita de Almeida Lopes, moradora do bairro Cidade Oeste, em Mossoró. Segundo familiares, ela seguia para o trabalho no momento do acidente. Maria Rita morreu ainda no local. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela pilotava uma motocicleta pelo acostamento e tentou atravessar a pista para realizar o retorno, quando houve uma colisão transversal com um carro prata, modelo Renault Logan. O motorista do carro, de 28 anos, permaneceu na rodovia após a colisão, acionou a PRF e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e realizou o teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. O trecho da BR-304 ficou parcialmente interditado até a conclusão da perícia feita pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep). As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.