Na manhã desta quinta-feira (04), um homem conhecido como “Pato Roco” se envolveu em uma confusão na área da Cobal, em Mossoró, região Oeste do RN, e acabou se machucando.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, ele foi atingido por um objeto cortante durante o desentendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros cuidados. A vítima foi levada ao Hospital Regional Tarcísio Maia.

Ainda não há informações sobre o que teria causado a situação nem sobre quem foi o responsável. A Polícia Militar fez buscas na área, mas ninguém foi localizado. O caso será acompanhado pela Delegacia de Plantão.