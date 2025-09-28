Quatro pessoas foram presas suspeitas de aplicar golpe em idosos em Natal Polícia Civil/Reprodução Quatro suspeitos foram presos em flagrante, em Natal, por suspeita de estelionato contra um casal de idosos. O grupo teria causado prejuízo superior a R$ 3 milhões. Um homem e uma mulher portugueses estão entre os detidos. As prisões foram realizadas na última sexta-feira (26) pela Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) de Natal. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com as investigações, a prisão ocorreu após denúncia de que o casal de idosos vinha sendo vítima de golpes aplicados por uma associação criminosa. Segundo apurado, os suspeitos foram apresentados às vítimas pelo próprio filho do casal e conseguiram ganhar a confiança dos idosos. O golpe A principal suspeita, apontada como chefe do grupo, afirmava aos idosos que receberia uma herança no valor de R$ 7 bilhões e solicitou transferências via Pix para os envolvidos sob o pretexto de ajudar no sustento enquanto não recebia o dinheiro. Com o passar do tempo, o grupo criminoso ganhou tanta confiança das vítimas que passou a morar com elas em um condomínio de luxo no bairro de Candelária, na zona sul de Natal. Segundo a polícia, eles usufruíam dos recursos financeiros das vítimas e mantinham um estilo de vida luxuoso às custas delas. "Durante o período em que estiveram com as vítimas, os suspeitos abriram contas bancárias e realizaram transferências em nome dos idosos, sem consentimento ou conhecimento dos mesmos. Segundo relatos das vítimas, o prejuízo acumulado desde novembro de 2024 ultrapassa R$ 3 milhões", informou a polícia. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça. Veja outro caso de golpe que ocorreu no RN: Empresária perde R$ 3 mil em golpe por telefonema Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN