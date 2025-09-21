Pai e filho foram parar em cima de carro após acidente Um acidente deixou três pessoas de uma mesma família feridas na manhã deste sábado (20) em Ielmo Marinho, no Agreste potiguar. Pai, mãe e um menino de 7 anos estavam em uma motocicleta que se chocou de frente com um carro. Com o impacto, o pai e o filho foram arremessados para cima do veículo, enquanto a mãe caiu no chão. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp O motorista do carro estava embriagado e foi preso. De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), nenhum dos três ocupantes da moto usava capacete e o condutor também tinha ingerido bebida alcoólica. A mãe e a criança foram internadas no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal e estavam entubadas até a noite do sábado (20). O menino sofreu um corte profundo na testa. Já a mulher apresentou traumatismo craniano após ser arremessada ao solo. O pai, de 31 anos, também foi levado ao hospital com pancadas no abdômen e na face, mas está consciente e passou por exames de imagem. Pai e filho foram arremessados para cima de carro em acidente no RN Inter TV Cabugi/Reprodução Condutores não tinham habilitação Ainda segundo a polícia, os dois motoristas envolvidos no acidente não têm habilitação e apresentaram embriaguez no teste do bafômetro. O motorista do carro modelo Celta apresentou 0,86 mg/l no exame — valor considerado crime de trânsito — e foi preso em flagrante. Já o condutor da moto apresentou uma menor quantidade de álcool e foi autuado administrativamente. Segundo o CPRE, o carro fez uma conversão proibida e acabou colidindo de frente com a motocicleta. O motorista, que não se feriu, deixou o local após a batida e só foi encontrado depois na casa de familiares. Ainda de acordo com a polícia, o homem pe deficiente físico, porque já havia perdido uma das pernas em outro acidente de trânsito. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN