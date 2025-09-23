Imagem: Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou novamente que pretende nomear o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) para um cargo ministerial, em uma estratégia para fortalecer os laços do governo com movimentos sociais e consolidar apoio da esquerda para as eleições presidenciais de 2026.

Durante uma reunião com líderes do PT no Palácio da Alvorada, no último sábado (20), Lula mencionou a possível ida de Boulos para a Esplanada dos Ministérios. A ideia é que ele assuma a Secretaria-Geral da Presidência, embora o anúncio oficial ainda não tenha data definida.

Fontes próximas ao governo afirmam que a decisão já foi tomada e que Lula conversou diretamente com Boulos sobre o assunto. O principal desafio agora é escolher o momento mais estratégico para divulgar a nomeação.

Apesar do entusiasmo de aliados, há obstáculos a superar. Márcio Macêdo, atual titular da Secretaria-Geral, precisaria ser realocado, e há resistência dentro do PSOL e do próprio PT quanto à entrada de Boulos no governo. Ainda assim, o deputado tem ganhado destaque, especialmente após sua atuação nas manifestações recentes, que surpreenderam positivamente integrantes do governo.

Essa movimentação reforça a intenção de Lula de ampliar sua base política e preparar terreno para a disputa eleitoral que se aproxima.