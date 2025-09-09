Xico e o Reino dos Brincantes, um marco para a música e a cultura popular potiguar.

O projeto tem o apoio da Emprotur, Visite o Rio grande do Norte e Eletrônica Progresso promovendo a valorização do território cultural do RN ao reunir manifestações tradicionais e contemporâneas em um cortejo cênico único. Entre as participações confirmadas estão a Burrinha Pintadinha, o Jaraguá de Ponta Negra, o Boi da Esmeralda, os Congos de Combate de São Gonçalo do Amarante e o mestre Kleber Moreira.

Segundo o maestro Chico Bethoven, idealizador do projeto, a proposta é ampliar o alcance da cultura popular potiguar e consolidar Natal como território do frevo: “Buscamos estabelecer um repertório carnavalesco 100% potiguar, já reconhecido nacionalmente na exposição Frevo Vivo, no Paço do Frevo. O Frevo do Xico dialoga com outras expressões, como o Boi, o Coco e o Batuque de Índio, mostrando a diversidade e a força da nossa tradição”.

O espetáculo será registrado ao vivo, em tirada contínua, com cinco músicas autorais que dialogam diretamente com as manifestações culturais do estado. A gravação se constrói como um grande cortejo em que música, dança e narrativa se entrelaçam, transformando a rua em palco e o público em parte da experiência.

Para o maestro, o Reino dos Brincantes é um espaço simbólico onde tradição e contemporaneidade se encontram: “Chamamos de reino esse território onde o brincar é ato sagrado, um gesto de resistência e pertencimento. É nele que o boi canta, o coco pulsa, o congo marcha e a burrinha desafia. Aqui, tradição não é passado, mas vida em movimento”.

Com previsão de ampla circulação, o EP pretende fortalecer a identidade cultural potiguar e dialogar com o turismo cultural. “O turismo contemporâneo busca experiências significativas. Este registro audiovisual evidencia a riqueza imaterial do RN, valorizando mestres e grupos como patrimônio vivo e atrativo turístico”, conclui Bethoven.