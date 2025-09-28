Como preparar mocotó: veja receita simples e saborosa Inter TV Costa Branca O Inter TV Rural deste domingo (28) ensinou a transformar um corte bovino simples em uma refeição rica de sustância. Trata-se do mocotó, conhecido em várias regiões do Brasil e em cada uma delas recebe temperos e acompanhamentos diferentes. A dica do programa é usar o caldo para fazer uma farofa de cuscuz para acompanhar o mocotó na refeição. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Ingredientes 2,5 kg de mocotó bovino 2 cebolas roxas em cubos 2 tomates grandes maduros em cubos 2 pimentões de tamanho médio (1 vermelho e 1 verde) sem sementes em cubos 4 pimentas de cheiro de tamanho médio sem sementes em cubos 4 dentes de alho grades triturados Colorau, açafrão, cheiro verde e semente de coentro moída a gosto Sal, azeite e pimenta do reino a gosto Água para o cozimento Modo de preparo Após comprar o mocotó, podemos retirar alguns pedaços de tecido não desejáveis, lavar com água e levar a fervura com vinagre ou limão, por cerca de 5 a 10 minutos. Depois, lavamos novamente e o mocotó estará pronto para ser utilizado na receita. Em uma panela de pressão grande, vamos aquecer um fio de azeite pra iniciar o refogado. Colocamos a cebola, o alho, os pimentões, a pimenta de cheiro e deixamos refogar. Após refogar levemente, adicionamos o tomate e deixamos mais um pouco. Com a base de sabor ficando no ponto, adicionamos açafrão e colorau para dar mais cor ao refogado e nesse momento já podemos adicionar os pedaços de mocotó. Misturamos para que os pedaços fiquem envolvidos na mistura de vegetais. Com o mocotó já na panela, temperamos com um pouco de sal, semente de coentro moída, pimenta-do-reino e água fervente. Misturamos e tampamos a panela para cozinhar. É importante olhar a cada 20 minutos ou 30 minutos, para verificar o ponto do sal e da pimenta e ainda, se for necessário, vamos completar com água – sempre fervente para não interromper o processo de cozimento. Nessa receita, o preparo ficou no fogo por cerca de 1h10 min no total. O mocotó fica bem macio ao toque do garfo e o caldo bastante espesso. Para finalizar colocamos um pouco de cheiro verde. Quem desejar, pode separar uma parte do caldo que se formou na panela para preparar uma farofa de cuscuz. Inter TV Rural - Edição de 21/09/2025 Veja os vídeos mais assistidos do g1 RN s