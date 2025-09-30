Jefferson Amorim da Silva, de 30 anos, conhecido como Jefinho Suinguetto Reprodução Um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (30) dentro de sua residência no Bairro Una, em Goianinha, na Grande Natal. A vítima é o cantor Jefferson Amorim da Silva, de 30 anos, conhecido como Jefinho Suinguetto. A filha da vítima, de 6 anos, e a esposa dele estavam no local no momento do crime. De acordo com a Polícia Militar, três homens armados invadiram a casa por volta das 4h, se passando por policiais e chamando pelo nome de Jefferson. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Os criminosos invadiram a casa e mandaram Jefferson sair do quarto onde ele estava acompanhado da filha e da esposa. Quando ele entrou na sala, foi baleado. O assassinato tem características de execução. Segundo a polícia, na fuga, os criminosos gritaram o nome de uma facção criminosa. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e constataram o óbito. A Polícia Civil e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) realizaram a perícia no local antes da remoção do corpo. A motivação do crime e a identidade dos suspeitos são investigadas pela Polícia Civil. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN