Vazamento de água causou abertura de buraco em avenida do bairro Alecrim, em Natal Um buraco se abriu na noite de sábado (27) e causou a interdição de uma faixa da avenida Interventor Mário Câmara, no bairro Alecrim, Zona Leste de Natal. O caso ocorreu entre os cruzamentos da via com a Rua Presidente Mascarenhas e a Avenida Presidente Leão Veloso. O problema aconteceu após o rompimento de um cano de abastecimento de água da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). De acordo com moradores da região, a tubulação já apresentava pequenos vazamentos há alguns dias e cano acabou estourando neste sábado. "Por volta das 20h de ontem, o cano começou a vazar, aí hoje está sem água. Espero que o serviço seja concluído ainda hoje (domingo, 28)", disse o motorista Jorge Costa. Buraco se abriu na avenida Interventor Mârio Câmara em Natal. Brunno Rocha/Inter TV Cabugi Durante este domingo (28), equipes da Caern atuam para substituir a tubulação danificada. Além da interdição parcial da via, moradores da região ficarão sem abastecimento de água até a conclusão do serviço. "São coisas que acontecem, né? Estou economizando, mas acho que deve voltar a funcionar com o pessoal consertando. Espero que amanhã já tenha água, se Deus quiser", disse a aposentada Ângela Lima. Em nota, a Caern informou que verifica as causas do rompimento e que o abastecimento será restabelecido após a conclusão do serviço. Funcionários da Caern trabalharam no conserto de tubulação e fechamento de buraco, neste domingo (28) Brunno Rocha/Inter TV Cabugi