Afundamento em rede de esgoto interdita trecho da Avenida Erivan França em Ponta Negra Philipe Salvador/Inter TV Cabugi A Avenida Erivan França, em Ponta Negra, está interditada para o tráfego de veículos por causa de um serviço executado pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). A expectativa é que a obra seja concluída até o dia 7 de outubro. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) é responsável pelas manobras no trânsito, que ficará bloqueado no local durante todo o período de execução da obra. De acordo com a Caern, o serviço de reparo de uma rede coletora de esgotos é necessário após um afundamento identificado na tubulação. Segundo a companhia, o prazo de quinze dias considera as más condições do terreno e a influência da maré, que exigirão serviço complementar de rebaixamento de lençol freático. Afundamento em rede de esgoto interdita trecho da Avenida Erivan França em Ponta Negra Philipe Salvador/Inter TV Cabugi