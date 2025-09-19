ALRN aprova plano para servidores da educação do RN A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira (18), o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos servidores administrativos da Educação. O projeto de lei complementar, enviado pelo Governo do Estado, recebeu 14 votos favoráveis no plenário e foi acompanhado por servidores que comemoraram o resultado nas galerias. 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp Com a aprovação, os trabalhadores administrativos da Educação passam a ter garantias de progressão na carreira e reajuste salarial. O plano abrange cerca de 3 mil profissionais, entre merendeiras, secretários de escola, vigias e auxiliares de serviços gerais. Entre os principais pontos aprovados estão: progressão baseada na formação profissional e no tempo de serviço; redução do prazo para mudança de letras de três para dois anos; inclusão de uma nova letra remuneratória a partir de 2028; valorização pela formação, com ganhos salariais para graduação e pós-graduação; definição da data-base em abril, com correção anual pelo IPCA. De acordo com a Secretaria de Administração, o impacto financeiro do plano será de cerca de R$ 3 milhões por mês a partir de março de 2026. O percentual de ganho vai variar conforme a formação do servidor, mas o aumento médio mínimo será de 10%, garantindo o enquadramento correto de cada trabalhador na carreira. O projeto tramitou em comissões antes de ser levado ao plenário. Durante a votação, deputados afirmaram que a medida atende a uma reivindicação antiga da categoria e reconhece o papel dos servidores que dão suporte à rede estadual de ensino. Ana Lúcia, que atua há mais de 40 anos na Educação, acompanhou a votação e avaliou a aprovação como um marco para a categoria. "É um dia histórico para toda categoria, é uma luta que vem sendo travada há muitos anos, há mais de 30 anos e hoje com a aprovação dos deputados nós conseguimos conquistar nosso plano, que nos dá dignidade, nos dá valorização. São profissionais que recebem o salário mínimo, mas com a aprovação vão dar um passo muito grande", disse Ana. Profissionais da educação acompanharam aprovação do plano de carreira Junior Bizunga / Sinte Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN