Adolescente de 13 anos é flagrado dirigindo carro na Grande Natal PM/Divulgação Um adolescente de 13 anos foi flagrado pela Polícia Militar dirigindo um carro na RN-063, em Nísia Floresta, na Grande Natal, nesta terça-feira (23). A abordagem aconteceu durante uma blitz de rotina realizada pela 3ª Companhia do Batalhão Rodoviário do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE). 📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp De acordo com os policiais, o menor foi visto trafegando em alta velocidade e, ao ser parado, foi constatado que o carro havia sido entregue a ele pelo pai, de 43 anos. O homem recebeu voz de prisão e foi autuado com base no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê detenção de seis meses a um ano, além de multa, para quem permite a condução de veículo por pessoa não habilitada O CPRE informou que entregar a direção a menores de idade ou a pessoas sem habilitação representa risco à segurança no trânsito e é crime previsto em lei. Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN