TRE retoma coleta da biometria em atendimento aos eleitores Site TRE Cerca de 145 mil eleitores no Rio Grande do Norte ainda não realizaram a coleta de digitais e começaram a ser notificados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN) a partir desta segunda-feira (22). As mensagens personalizadas são enviadas por WhatsApp. Como regularizar Para regularizar o cadastro da biometria, os eleitores devem comparecer ao cartório eleitoral responsável pelo seu título (no município onde você vota). O cadastro eleitoral permanecerá aberto para alterações até 6 de maio de 2026. A coleta tem que ser presencial. "A biometria não é obrigatória para votar, mas ela pode agilizar o processo de votação. Ainda mais pensando que em 2026 teremos uma votação mais longa, com 6 telas nas urnas: 1 deputado federal, 1 deputado estadual, 2 senadores, 1 governador e vice e 1 presidente e vice", ressaltou a desembargadora Maria de Lourdes Azevêdo. Confira aqui os contatos e endereços dos cartórios eleitorais Envio de mensagens O TRE-RN informou que as mensagens que serão enviadas via whatsapp não contêm links nem solicitam dados ou pagamento. "O próprio sistema envia mensagens personalizadas por WhatsApp, informando sobre a situação do seu título e indicando o cartório eleitoral de seu município", explicou o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RN, Marcos Maia. O eleitor receberá, no número informado em seu cadastro, a seguinte mensagem: "Olá, NOME DO ELEITOR Notamos que seu cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral ainda está pendente. Esse processo é obrigatório e totalmente gratuito. Além de garantir sua identificação na urna eletrônica durante as eleições, ele também ajuda no acesso a vários serviços e benefícios do governo. 👉 Vá ao cartório eleitoral da sua zona o quanto antes, levando um documento oficial com foto e o comprovante de residência. 📍 O endereço e o contato do seu cartório estão disponíveis na página principal do TRE/RN na internet."