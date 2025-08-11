Imagem: I.A





O retrato oficial de Barack Obama foi movido para uma área restrita da Casa Branca por ordem de Donald Trump, rompendo a tradição de exibir presidentes recentes em locais de destaque. A pintura, antes visível na entrada principal, agora está no topo da Grande Escadaria, fora do alcance dos visitantes. Retratos de George W. Bush e George H. W. Bush também foram realocados. Segundo fontes, Trump participa diretamente das decisões estéticas da Casa Branca.



