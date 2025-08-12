Neste domingo, o Som da Mata será tomado pela sonoridade vibrante do Nem Choro Nem Vela, que apresenta um repertório cheio de brasilidade. Desde 2009, o grupo se destaca por mesclar versatilidade e apresentar gêneros tradicionais da música instrumental do país.

A formação conta com Raphael Almeida (cavaquinho e bandolim), Paulo Pereira (cavaquinho) e Bruno Pessoa (pandeiro), além dos músicos convidados Aluízio Pisão (surdo) e Fernando Botelho (violão 7 cordas).

Pelo repertório, o público poderá curtir valsa, baião, samba e, claro, muito choro! Uma apresentação que promete encantar o público em mais um final de tarde no Parque das Dunas.

O projeto Som da Mata acontece graças à renúncia fiscal da Prefeitura do Natal através da Lei Djalma Maranhão e do aporte financeiro da UNIMED Natal, * Uniclube, Pet+Saúde, Casa de Saúde São Lucas , além do apoio do IDEMA e da Padaria Hora do Pão.





SERVIÇO

Projeto: Som da Mata

Show: Nem Choro Nem Vela

Local: Parque das Dunas

End: Av. Alexandrino de Alencar, s/nº - Tirol

Dia: 17 de agosto - domingo

Hora: 16h30

Acesso ao Parque: R$ 1,00 (um real) – o show é gratuito!

Nossas redes: Instagram: @somdamata Facebook: SomdaMata Youtube: @SomdaMata