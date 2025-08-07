Imagem: Reprodução redes Sociais



Opinião! Quem acompanha as redes sociais dos políticos de Parnamirim, parece que anda notando um certo ou suposto distanciamento entre Nilda e Kátia, elas não estão sendo gravadas há pelo menos uma semana nas redes sociais, juntas. No início do mandato todas as decisões e reuniões dava para ver o registro de Nilda e Kátia, incluindo uma certa aproximação entre as filhas Rafaela e Carol, respectivamente. No entanto, a prefeita não mostra mais com frequência o trabalho em conjunto com Kátia, ao mesmo ponto que Pires mostra nas suas redes sociais apenas visitas ao seu reduto eleitoral, algumas conquistas unilaterais, mas sem muita menção à prefeita. Coincidentemente, alguns blogs da cidade noticiaram não um desentendimento de fato, mas uma espécie de "jogo" onde os interesses de ambas estariam se chocando e quebrando a sintonia antes estabelecida, mesmo que temporária.