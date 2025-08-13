Na noite de terça-feira (12), um grave acidente tirou a vida do empresário Gledson Queiroz Costa, de 33 anos, na cabeceira da ponte Newton Navarro, sentido Praia do Meio, em Natal. Gledson era dono de uma empresa de provedor de internet na Zona Norte da cidade.





Segundo informações da STTU, ele pilotava uma motocicleta BMW de 1000 cilindradas e tentou ultrapassar um carro pela esquerda, próximo ao canteiro central. Durante a manobra, a moto colidiu com o veículo e, em seguida, bateu em um poste. O impacto foi fatal.





O motorista do carro envolvido no acidente passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool.





Imagens: Redes Sociais