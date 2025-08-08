, uma nova pesquisa veio à tona, dessa vez do Instituto de Pesquisa Exatus.

O estudo foi realizado em Natal pelo Instituto Exatus e apontou um cenário bem amigável para Allyson, mas com números equilibrados na corrida pelo Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de 2026.





O levantamento entrevistou 819 eleitores entre os dias 29 e 30 de julho na capital potiguar, com uma margem de erro de 3,43 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%.





No cenário estimulado, onde os nomes dos possíveis candidatos são apresentados, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União), lidera com 25,52% das intenções de voto. De acordo com agora, em segundo lugar está o senador Rogério Marinho (PL), com 20,76%, ficando tecnicamente empatado com Allyson devido à margem de erro. Em terceiro lugar aparece o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias (Republicanos), com 18,8%, também empatado tecnicamente com Rogério.