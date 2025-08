VEJA AQUI NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DE BOLSONARO - AQUI







O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL) por desrespeito reiterado às medidas cautelares impostas anteriormente.

🔍 Principais motivos destacados pela decisão:

Violação deliberada de regras : Bolsonaro teria usado redes sociais de aliados — incluindo seus filhos parlamentares — para disseminar mensagens com conteúdo que incita ataques ao STF e defende interferência estrangeira no Judiciário.

Conduta ilícita dissimulada : O ex-presidente teria preparado vídeos e áudios para serem divulgados durante manifestações, o que reforça a continuidade das infrações.

Contatos proibidos : Uma chamada de vídeo com o deputado Nikolas Ferreira foi considerada mais uma quebra das determinações do STF.

Tentativa de ocultação: Flávio Bolsonaro teria apagado uma publicação que mostrava o pai em casa, em um telefonema, durante um ato público.

Moraes afirmou que “a Justiça é cega, mas não é tola” e determinou que Bolsonaro cumpra a pena com uso de tornozeleira eletrônica, sem celulares, sem comunicação com investigados ou embaixadores, e com visitas restritas a familiares e advogados.

📣 Reações políticas: