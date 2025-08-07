A manhã desta terça-feira (05) foi marcada por sorrisos, aplausos e muita emoção no Hospital Infantil Varela Santiago. O Internacional Circo Kroner promoveu uma ação social especial, levando um pouco da magia do picadeiro para dentro da instituição filantrópica, referência no tratamento do câncer infantil e em neurocirurgia pediátrica no Rio Grande do Norte.

O ambulatório do hospital foi transformado em um cenário de fantasia para receber a trupe do circo, que apresentou números de malabares, bambolê, mágica, brincadeiras interativas, além da presença divertida do palhaço e do mascote oficial do Kroner. A iniciativa encantou crianças e adolescentes internados, que puderam vivenciar momentos de descontração e leveza, mesmo em meio a tratamentos de longa duração. Ao final da apresentação, os artistas percorreram as alas do hospital, garantindo também a alegria das crianças que estavam internadas e não puderam participar da ação no ambulatório.

Para muitos pacientes, assistir a um espetáculo circense é uma possibilidade distante, especialmente em casos de doenças graves que exigem internações prolongadas. Pensando nisso, o Circo Kroner decidiu levar até eles a oportunidade de vivenciar uma tradição que atravessa gerações e desperta o lúdico.

"Trazer o circo para dentro do hospital é mais do que um momento de diversão; é um respiro de esperança para nossos pequenos pacientes e suas famílias. O brilho nos olhos, os sorrisos e a energia positiva que vimos hoje comprovam como o lúdico é essencial para a recuperação. São experiências que ficam na memória e no coração de todos nós", destacou o diretor superintendente do Hospital Infantil Varela Santiago, Dr. Paulo Xavier Trindade.

Atualmente, o hospital atende crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, realizando cerca de 15 mil procedimentos mensais, todos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, são 110 leitos, incluindo 10 de UTI Pediátrica e 10 de UTI Neonatal. A instituição mantém um compromisso constante com a humanização do cuidado, promovendo atividades que contribuam para o bem-estar físico e emocional de pacientes e familiares.

Para o diretor artístico do Internacional Circo Kroner, Nilton Gatica, a ação reafirma o compromisso social da companhia. "Acreditamos que a verdadeira magia do circo está em transformar vidas, e hoje sentimos isso de forma muito especial no Varela Santiago. Cada sorriso, cada olhar curioso e cada gargalhada dessas crianças nos lembra por que escolhemos essa arte. Nosso maior prêmio é poder levar alegria e esperança onde elas são mais necessárias."

O Internacional Circo Kroner, que está em temporada na Arena das Dunas, é reconhecido por unir tradição e modernidade, com mais de 60 artistas brasileiros com carreira internacional e infraestrutura de alto padrão. Mais do que entretenimento, a companhia busca criar memórias afetivas e valorizar o convívio familiar – seja dentro de sua lona ou em ações como a realizada no Varela Santiago.

O espetáculo apresenta trapezistas, malabaristas, força capilar, mágicos, a trupe de báscula e o impressionante globo da morte com cinco motos simultâneas, tudo acompanhado por banda ao vivo e cantores, transformando a experiência em um verdadeiro musical circense. As apresentações acontecem de terça a sexta-feira às 20h, aos sábados às 16h, 18h30 e 20h30, e aos domingos às 16h e 18h30. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão disponíveis na bilheteria física do circo ou pelo site www.circokroner.com.br, com possibilidade de parcelamento em até três vezes sem juros no cartão de crédito.