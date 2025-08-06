

Opinião — Não se trata de ser de direita ou de esquerda. A questão é bem mais séria do que se imagina. Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando uma polarização que beira, cada vez mais, à insanidade. Ameaças, brigas, agressões — tudo em nome de causas que, muitas vezes, não estão contribuindo para o avanço do país. Estamos regredindo.

Recentemente, a Deputada Federal Carla Dickson, de direita, foi mais uma vítima dessa intolerância. Aqui no Notícias do RN, sempre defendemos a imparcialidade. Uma coisa é ter opinião, promover o debate e defender seu ponto de vista embasados na democracia e na liberdade de expressão; outra, bem diferente, é ultrapassar esse limite e partir para agressões e ameaças.

Fica a sensação de que o Brasil perdeu o rumo. Um país que antes se unia, ao menos, pelo futebol, hoje vive uma realidade doentia, que ultrapassa os limites da normalidade.