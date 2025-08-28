OPINIÃO!



Como já divulgado por aqui, os bastidores políticos apontam que o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, parece ter entrado no clima de “já ganhou” após os números positivos de uma pesquisa recente em Natal.

O que se comenta é que Allyson estaria se blindando demais. Teria deixado de lado uma articulação mais ampla, especialmente em Natal e Grande Natal, ignorando alguns veículos de imprensa e até figuras políticas de peso que aguardavam um encontro com ele — mas não foram atendidos. Esse distanciamento já começa a gerar dúvidas entre formadores de opinião sobre a real viabilidade de seu nome. Nesse vácuo, quem ganha espaço são Rogério, Álvaro e outras forças.

Tudo indica que o “já ganhou” pode estar tirando o senso de urgência das articulações: encontros, conversas e aproximações importantes e colocando Allyson como uma opção que, se continuar assim, será inviável.

No fim das contas, quem perde é Allyson. E quem cresce é Rogério. Não existe articulação política e nem acordo que tire do povo o poder do voto. Quando o povo quer, ele tira, ele coloca.

