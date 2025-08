O Núcleo de Tecnologia Educacional de Natal (NTE-Natal) da Secretaria Municipal de Educação divulga o planejamento completo de cursos e oficinas para o 2° semestre de 2025. Serão cerca de 450 vagas oferecidas em 18 cursos em 18 turmas distribuídas nos três turnos, na modalidade presencial. O NTE-NATAL funciona no Centro Municipal de Referência em Educação Aluízio Alves (Cemure), no bairro Nossa Senhora de Nazaré. O edital n° 02/2025 disponibilizado com todas as informações você confere AQUI . As aulas tem data de início no dia 04 de agosto.









Os cursos e workshops buscam instruir os educadores no uso de recursos tecnológicos como uma ferramenta pedagógica adicional em sala de aula, além de fomentar a inclusão digital dos servidores do município. Assim como no 1° semestre, as vagas são destinadas a servidores efetivos, contratados, terceirizados e estagiários da Prefeitura Municipal de Natal (PMN), além de funcionários de outras instituições e em alguns casos requerendo apenas educadores.









Neste período, Iniciação ao Excel, Iniciação à Informática, “Seja Incrível na Internet”: Pensamento Computacional e Segurança Digital, Curso Intermediário de Mídias na Educação, Fundamentos da Inteligência Artificial (AI) na Prática Pedagógica, Aula Digital: Uso de Tablets e Computadores na Educação, Fotografia Digital com Smartphone e Inteligência Artificial, Aplicações Práticas das Ferramentas Google com Inteligência Artificial - (AI), Aplicativo Google e Pacote Office na Educação, Inteligência Artificial (AI) – “Caminho sem volta”, serão os cursos destinados. Com exceção do “Curso de Iniciação à Informática”, todos os demais exigem o conhecimento prévio de informática básica.





Inscrições





As inscrições estão abertas de maneira remota, por meio dos links disponibilizados no edital n° 02/2025 , de 24 a 27 de julho. Os demais profissionais de outras instituições, nos dias 28 e 29 de julho. As matrículas ocorrerão de modo presencial na 1ª aula dos referidos cursos/oficinas. O solicitante só poderá fazer a inscrição e matrícula em um único curso.





Informações