Natal recebe 8ª edição da Expo Longevidade, um dos maiores eventos de saúde e bem-estar do Nordeste
Nos dias 3 e 4 de setembro, a cidade de Natal será palco da 8ª edição da Expo Longevidade, um dos eventos mais consolidados do Nordeste voltado para saúde, bem-estar e qualidade de vida. O encontro será realizado no Holiday Inn Natal, das 8h às 12h e das 14h às 18h, reunindo um público diversificado, com destaque para pessoas com mais de 50 anos e estudiosos da longevidade, segmento que figura entre as cinco megatendências globais em constante expansão.
Com uma programação robusta, a Expo Longevidade contará com 12 palestras sobre motivação e prevenção, pitchs de saúde, oficinas, aulões de dança e movimentos, além de apresentações musicais e culturais. O evento oferece ainda uma feira com 30 estandes de produtos e serviços voltados ao público maduro e um auditório com capacidade para 600 pessoas.
A proposta da Expo é integrar saúde física, mental e social com temas que envolvem bem-estar, mundo fitness, saúde mental, geriatria, oncologia, nutrologia, educação financeira, entre outras abordagens multidisciplinares.
As inscrições para o primeiro lote já estão abertas e o investimento para ter acesso completo à programação é de R$ 120. Os interessados podem garantir sua vaga por meio do link disponível na bio do Instagram oficial: @expolongevidade.
A Expo Longevidade é uma realização da Argus Eventos.
