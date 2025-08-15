Imagem: Manoel Barbosa / SME



A Secretaria Municipal de Educação de Natal (SME) recebeu, nesta quinta-feira (14), representantes do Centro Lemann de Liderança para Equidade na Educação, marcando um passo importante para a melhoria da gestão escolar na rede pública de ensino.

O encontro aconteceu no Salão Nobre da SME e faz parte da Jornada de Liderança Escolar, uma formação de 360 horas que começou de forma online em maio e que agora entra em sua primeira etapa presencial. O evento também continua nesta sexta-feira (15).

Objetivo da iniciativa? Fortalecer a atuação de gestores da SME e dos diretores das 147 escolas municipais, promovendo práticas de liderança que impulsionem a aprendizagem dos alunos e aprimorem a gestão pedagógica.

“O fortalecimento da liderança escolar é um investimento direto na aprendizagem dos nossos alunos”, destacou o secretário de Educação, Aldo Fernandes de Sousa Neto.

📣 Durante o encontro:

Foram debatidas estratégias para consolidar uma cultura de liderança colaborativa.

Houve troca de experiências sobre desenvolvimento profissional.

Discutiu-se o impacto da gestão na melhoria dos resultados educacionais.

Juliana Mangussi, líder de projetos para grandes municípios no Centro Lemann, reforçou o compromisso da iniciativa: “Queremos apoiar os municípios para que a liderança nas escolas seja sólida, inspiradora e comprometida com a equidade”.

A jornada integra a agenda estratégica da SME de valorização da gestão escolar, com foco na formação contínua e qualificada dos profissionais da educação — uma forma de garantir ensino de excelência para todos os estudantes.