Com 76 anos de história, a Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer segue ampliando seu protagonismo na área da saúde. A instituição, referência no tratamento oncológico no Rio Grande do Norte, está dando um passo importante ao investir na construção de sua Unidade de Oncologia Pediátrica, unidade essa que, segundo noticiou a instituição no último dia 07 de julho de 2025, estaria com mais de 92% de conclusão. O novo espaço reforça o compromisso da Liga em oferecer o mesmo padrão de excelência e cuidado humanizado já reconhecido nos atendimentos a adultos, agora também voltado às crianças. Um avanço significativo para a saúde do estado e uma conquista para toda a população potiguar.