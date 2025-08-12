



Um homem de 25 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (11) em Nova Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, acusado de manter sua companheira em cárcere privado e ameaçá-la com um facão. O crime ocorreu no bairro Cidade do Sol, na presença de duas crianças.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já respondia a outro processo por violência doméstica. A vítima, que vivia com ele há sete anos, conseguiu pedir ajuda ao irmão por mensagens de WhatsApp, apagando os textos para não levantar suspeitas. Ela relatou que o agressor ficou violento ao questioná-la sobre relacionamentos durante um período de separação.

A Polícia Militar foi acionada, mas inicialmente não encontrou o homem, que havia fugido. Após a vítima ser levada à delegacia, agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Cruz, com apoio da Patrulha Maria da Penha, localizaram o suspeito nas proximidades de sua residência e efetuaram a prisão.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas anonimamente pelo Disque Denúncia 191.