O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 13 de agosto de 2025. Ele está internado desde 21 de maio, tratando uma infecção bacteriana grave que evoluiu para sepse — uma condição que pode causar falência de órgãos.

Durante esse período, Faustão passou por dois transplantes: um de fígado e outro de rim, realizados em dias consecutivos. Esses procedimentos se somam a outros dois realizados anteriormente — um transplante de coração em 2023 e outro de rim em abril de 2024 — totalizando quatro transplantes em dois anos.

Segundo boletim médico, ele apresenta melhora progressiva e está em processo de reabilitação física e nutricional. Sua esposa, Luciana Cardoso, tranquilizou os fãs nas redes sociais, afirmando que “tudo está indo bem”.