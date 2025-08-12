O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para realizar exames médicos e receber visitas enquanto cumpre prisão domiciliar.

Entre os exames solicitados estão endoscopia, tomografia, ultrassonografia e ecocardiograma, com o objetivo de investigar sintomas persistentes de refluxo e soluços. A avaliação está prevista para ocorrer no Hospital DF Star, no sábado (16), com duração estimada entre seis e oito horas.

Além disso, Bolsonaro solicitou permissão para receber visitas de aliados políticos, incluindo o senador Rogério Marinho (PL-RN), o deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), o vice-prefeito de São Paulo Ricardo Mello Araújo (PL) e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

O pedido ocorre às vésperas do encerramento do prazo para apresentação das alegações finais no processo da chamada “trama golpista”, que envolve Bolsonaro e outros seis réus. Após essa etapa, o ministro Moraes poderá marcar o julgamento do núcleo principal do caso.