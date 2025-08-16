







Natal vai ganhar, em breve, um novo destino para os apaixonados por magia, encantamento e experiências imersivas. Sem revelar muitos detalhes, a equipe responsável pela chegada do projeto à cidade confirmou que a capital potiguar foi escolhida para receber uma unidade da famosa hamburgueria temática Beco Mágico, que já conquistou fãs em cidades como Recife, Goiânia, João Pessoa, Aracaju e Manaus.





Inspirado em um universo bruxo que marcou gerações, o espaço promete unir gastronomia, entretenimento e ambientação temática em uma proposta inédita na cidade, voltada não apenas para os fãs do mundo mágico, mas para todos que buscam uma vivência diferenciada.





Com cenografia envolvente e um cardápio recheado de criatividade, o Beco Mágico já se tornou referência nacional por transformar refeições em momentos encantados – com hambúrgueres como o "Pomo de Ouro", a famosa cerveja amanteigada, drinks temáticos e ambientes que recriam elementos icônicos de histórias fantásticas.





A data e o local da inauguração em Natal ainda estão sendo mantidos sob sigilo, mas a promessa é de que a abertura venha acompanhada de uma programação especial para entusiastas da magia e curiosos de todas as idades. "É uma experiência por fãs, para fãs. E Natal vai sentir isso desde a primeira visita", adianta a equipe.



