

Evento acontece no dia 16 de agosto e ocupará todas as áreas da casa, incluindo o novo espaço Submarino, com shows, DJs e dois afters simultâneos

Um dos bares mais queridos e emblemáticos da vida noturna potiguar, o Casanova está prestes a celebrar 15 anos de história com uma festa que promete entrar para o calendário afetivo e cultural da cidade. No sábado, 16 de agosto, a casa realiza um megaevento de 10 horas de duração, reunindo estilos musicais variados, atrações locais e nomes que movimentam a cena alternativa e eletrônica de Natal e do interior do estado.

A comemoração ocupará toda a estrutura do Casanova, incluindo seus ambientes já conhecidos e instagramáveis, o charmoso Garden, e a baladinha do Submarino, espaço exclusivo da casa voltado para shows e eventos especiais. Com projeto assinado pelo arquiteto Matheus Bulhões, o Submarino se integra ao complexo do Casanova trazendo bar próprio, palco para grandes apresentações e um novo conceito de experiência para o público.

Mais do que um aniversário, o evento representa um marco para o Casanova, que há uma década e meia vem reunindo diferentes tribos, estilos e gerações em torno da música, da arte e da celebração da vida. Em um ambiente que valoriza a diversidade, a liberdade e a criatividade, a casa tem sido palco de encontros inesquecíveis, tornando-se um símbolo afetivo para quem vive ou visita Natal.

Porque viver é urgente e celebrar a vida, sempre, é essencial.

A festa de 15 anos será um grande brinde coletivo à história da casinha mais amada do Brasil. Um reencontro com as memórias, os sorrisos, os amores e as amizades que nasceram entre brindes, abraços, olhares e muita música. O lema da noite é claro: Let’s party till we party again!

Entre as atrações confirmadas para a noite estão a banda Renata Falcão, diretamente de Mossoró; o duo Amanda e Ruama, sensação entre o público jovem; a irreverente Joélika Dinniz com seu projeto Beba Mais; além de uma seleção especial de DJs que inclui Álvarez, Pri Oliveira, Bruno Porpino, Pajux Frank, Janvita e Diego Marcelo. Para quem quiser continuar a celebração madrugada adentro, dois afters simultâneos estão programados: no Aquário, com muita música eletrônica, e no Submarino, com Joélika Dinniz e sete cantores convidados dando continuidade ao projeto Beba Mais.





















Os ingressos para a festa já estão à venda através da plataforma OutGo (www.outgo.com.br/casanova), com diferentes modalidades de acesso.

Serviço:

Casanova 15 Anos

Local: Casanova Ecobar (Natal/RN)

Data: 16 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: A partir das 21h

Atrações: Renata Falcão, Amanda e Ruama, Joélika Dinniz (Beba Mais), DJs Álvarez, Pri Oliveira, Bruno Porpino, Pajux Frank, Janvita, Diego Marcelo e convidados especiais nos afters.

Ingressos: www.outgo.com.br/casanova