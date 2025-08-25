O governo federal está acelerando a tramitação do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5.000 mensais. A proposta, que já teve urgência aprovada na Câmara, deve ser votada ainda em agosto, antes do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF.

Principais pontos:

📌 A medida beneficiará cerca de 14 milhões de brasileiros, incluindo contribuintes do RN.

📌 Atualmente, a faixa de isenção é de até R$ 3.036; o novo teto será R$ 5.000.

📌 Também haverá isenção parcial para rendimentos entre R$ 5.001 e R$ 7.350, contemplando mais 500 mil pessoas.

📌 O governo quer concluir o processo até setembro para que a nova regra entre em vigor em janeiro de 2026.

📌 Parlamentares aliados a Bolsonaro podem tentar atrasar a votação com protestos no Congresso.

Essa movimentação política é destaque entre as principais Notícias do RN, pois afeta diretamente milhares de potiguares que poderão ser beneficiados com a nova faixa de isenção.