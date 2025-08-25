Evento será às 17h30, no Atacado Favorito da Avenida Ayrton Senna, com atrações musicais e espetáculo com drones; campanha vai sortear R$ 100 mil em prêmios

Para comemorar 17 anos de atuação no mercado potiguar, o Favorito Supermercados lança, na próxima terça-feira (26), a campanha “Aniversário - Meu Prêmio Favorito”, que vai sortear R$ 100 mil em prêmios para seus clientes. O lançamento acontece às 17h30, no estacionamento do Atacado Favorito da Avenida Ayrton Senna, com show de drones e atrações musicais. A entrada é gratuita.

A campanha será realizada de 27 de agosto a 15 de outubro e oferece 50 sorteios de R$ 1 mil por dia, além de um prêmio final de R$ 50 mil. Para participar, basta estar cadastrado no aplicativo do Favorito Supermercados, disponível gratuitamente no Google Play e App Store, e informar o CPF ao realizar a compra. A cada R$ 1 gasto em produtos das marcas parceiras, o cliente recebe automaticamente um número da sorte.

As marcas parceiras da promoção são: Betânia, Camponesa, Aurora, Guaraná, Budweiser, Marilan, Isis, Brilux, São Braz, Coca-Cola, Natto, Piraquê, Mimo, Santa Clara, Sterbom, SC Johnson, Nivea, Becker, L’Oréal - Sempre Livre e Nestlé.

O sorteio está registrado na Caixa Econômica Federal e os vencedores dos prêmios diários serão anunciados sempre às terças e sextas-feiras, no programa Chega Mais, da TV Ponta Negra. O ganhador do prêmio final de R$ 50 mil será conhecido no dia 22 de outubro. Os valores serão entregues em cartão de débito, nominal e intransferível, para livre utilização pelo vencedor.

“As campanhas de aniversário são sempre muito especiais para nós, porque representam uma forma de retribuir a confiança dos clientes que fazem parte da trajetória, uma história construída junto com todos que estiveram conosco nesses 17 anos. É também um momento de celebrar cada conquista e cada relacionamento que construímos ao longo desse tempo”, afirma Sandra Gama, diretora de Marketing do Grupo Favorito.

O Favorito Supermercados vem ampliando sua presença na Grande Natal e conta atualmente com seis empreendimentos. Além das lojas de varejo prime, também aposta no modelo de atacarejo, já presente na zona norte de Natal, em Macaíba e, mais recentemente, o Atacado Favorito, em Nova Parnamirim, com a maior unidade da rede, numa área de 16 mil m². Para os próximos anos estão previstas outras inaugurações em Macaíba e Natal.

Serviço:

Lançamento da Ação “Aniversário - Meu Prêmio Favorito”

Quando: terça-feira (26)

Horário: 17h30

Local: Atacado Favorito (Av. Ayrton Senna, 3700 - Nova Parnamirim)

Entrada gratuita



