O ator Ary Fontoura entrou na onda das redes sociais para comentar, com bom humor, uma nova moda que vem ganhando espaço entre adultos: o uso de chupetas. O acessório, tradicionalmente associado a bebês, ressurgiu como uma tendência na China, onde alguns usuários alegam que ele ajuda a aliviar estresse, ansiedade, insônia e até auxilia quem quer parar de fumar.

Fontoura não deixou passar a oportunidade de brincar com a situação. Em um vídeo publicado em seu Instagram, ele aparece com uma chupeta azul na boca e dispara:

“Não é uma loucura, gente? Usar chupeta para tirar o estresse. É a criança virando adulto, é o adulto virando criança. Onde é que vai parar isso? Alexa, dispara um meteoro na Terra!”

Na legenda, ele reforça o tom cômico:

“Agora lascou foi tudo!!”

Nos comentários, os seguidores embarcaram na brincadeira. Um deles escreveu: “Em 2020 a covid foi o arrebatamento. Nós não fomos escolhidos... é isso.” Outro comentou: “Para o mundo porque quero descer.” E teve quem resumisse com humor rural: “Falta de um lote para carpir.”

A publicação viralizou, mostrando que, mesmo diante das modas mais inusitadas, o bom humor continua sendo a melhor resposta.