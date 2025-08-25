A 25ª edição da Festa do Bode, promovida pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), reafirma-se como um dos maiores eventos do agronegócio e da cultura regional do Rio Grande do Norte. Realizada entre os dias 7 e 10 de agosto, a festa já recebeu milhares de visitantes e deve alcançar a marca de 100 mil pessoas ao longo dos quatro dias de programação, com expectativa de recorde em movimentação financeira.

Na noite deste sábado (09), a senadora Zenaide Maia prestigiou o evento ao lado do prefeito Allyson Bezerra e do secretário de Agricultura, Faviano Moreira. A presença da parlamentar evidencia a sintonia e a parceria com a gestão municipal na promoção de ações que impulsionam o desenvolvimento econômico e valorizam a cultura potiguar.

Além de visitar os stands e conversar com produtores, criadores e visitantes, Zenaide Maia participou da entrega de prêmios a criadores de ovinos, reconhecendo e incentivando o trabalho dos agricultores que contribuem para o fortalecimento da pecuária na região.

"Festa do Bode em Mossoró, sucesso total! Aqui a gente encontra lindos animais, agricultura familiar, artesanato, gastronomia, UFERSA, IFRN e tantos outros stands. Parabenizo a Prefeitura Municipal, em nome do prefeito Allyson. Eu vim ano passado e acho que esse ano está ainda maior. Eventos como esse movimentam a economia local", afirmou Zenaide.

Com programação diversificada, a maior caprifeira do estado reúne exposições de animais, stands de agricultura familiar, artesanato, gastronomia típica e instituições de ensino como a UFERSA e o IFRN, fortalecendo o setor produtivo e o turismo na região.

A presença e o apoio da senadora Zenaide Maia reforçam seu compromisso com Mossoró e com a gestão do prefeito Allyson Bezerra, demonstrando união política em prol do desenvolvimento rural, da cultura e da geração de renda.