Sodiê Doces oferece desconto especial nos bolos À Francesa e Moça® Pudim em julho

Preços promocionais são válidos nas 400 unidades da rede

Durante o mês de julho, os sabores Moça® Pudim #123 e À Francesa #01 são os escolhidos da campanha Bolos do Mês da Sodiê Doces. Ao longo dos 31 dias, essas duas delícias estão com preços especiais em todas as 400 unidades da rede.

O À Francesa #01 é um bolo produzido com massa de chocolate, recheio de brigadeiro e cocada, cobertura de mousse de chocolate, raspas e calda de chocolate e cerejas (decorativas).

Já quem prefere um doce mais tradicional e marcante vai se encantar com o Moça® Pudim #123, feito com massa branca, recheios de leite condensado e crocante e mousse branca com crocante de caramelo. Na cobertura, mais mousse branca e crocante de caramelo.

O cardápio da Sodiê reúne mais de 100 sabores de bolos, salgados, doces, linha zero açúcar, bebidas e kits para festas.

Em Natal, as lojas estão localizadas na Avenida Engenheiro Roberto Freire, 721, Capim Macio (funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, 12h às 20h) e na Av. Ayrton Senna, 1995, Nova Parnamirim, Container 5, Shopping Cidade Verde (funcionamento: todos os dias: 10h às 21h30)

Os pedidos podem ser feitos e retirados nas lojas ou no aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android e via delivery por Whatsapp (Capim Macio 84 9423-5680 | Nova Parnamirim 84 99854-6040 e/ou iFood. Mais informações: (84) 3346-0020 2020-0592 @sodiedocesnatal.

Sodiê Doces – A Sodiê Doces, maior franquia de bolo do país, eleita como a Franquia do Ano/2024, possui atualmente 400 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos EUA. Em seu cardápio há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana. Os bolos são elaborados à base de pão de ló, matéria-prima de primeira qualidade e frutas frescas. Também fazem parte do cardápio os docinhos (tradicionais, finos, belgas e bombom), balas de coco e sua linha exclusiva de salgados (cuja sede fica em Boituva - SP). Mensalmente a marca traz os Bolos do Mês, com dois sabores, que ganham desconto especial em todas as unidades. A rede fechou 2024 com faturamento de 740 milhões de reais, registrando crescimento de 15% em comparação a 2023, e com 53 novas unidades.

Site: www.sodiedoces.com.br

Fanpage: www.facebook.com/sodiedocesoficial