A região do Seridó contará com uma nova oportunidade para quem sonha em seguir carreira na área da saúde animal. A Universidade Potiguar (UnP), integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima, anuncia a chegada do curso de Medicina Veterinária à cidade de Caicó. Com duração de cinco anos, a graduação será ofertada na modalidade semipresencial, com atividades teóricas e práticas.





De acordo com a coordenadora acadêmica do Polo Caicó da UnP, Lorena Albuquerque Vieira, a novidade é uma resposta às demandas locais. "A chegada da Medicina Veterinária representa mais do que a abertura de uma nova graduação. É um marco para a educação superior da região, pois trata-se do primeiro curso de Medicina Veterinária ofertado na cidade de Caicó. É um investimento no desenvolvimento regional, que vai beneficiar estudantes, empreendedores e a comunidade em geral", destaca.





As aulas têm início previsto para o dia 15 de agosto. Os interessados poderão ingressar por meio do Vestibular Tradicional, nota do Enem ou transferência externa. Os estudantes terão acesso a oportunidades de bolsas que podem chegar a 80% do valor da mensalidade, facilitando o acesso ao ensino superior de qualidade.





Mais informações sobre o novo curso e o processo seletivo estão disponíveis no site http://www.unp.br ou diretamente na UnP em Caicó, na Rua Tonheca Dantas, 255, Penedo.









