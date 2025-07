Imagem: Assessoria





A edição 2025 do São João de Natal impulsionou fortemente a economia da capital potiguar, segundo levantamento apresentado pelo Instituto Fecomércio RN (IFC RN) na quinta-feira (17), no Hotel-Escola Barreira Roxa. Em junho, o evento reuniu 938,5 mil pessoas – um crescimento de mais de quatro vezes em relação a 2023, último ano em que foi realizado levantando pela entidade – e movimentou R$ 188,6 milhões na economia local. Em 2023, o total havia sido de R$ 34,4 milhões.

A pesquisa mostrou que a maior parte do público foi formada por moradores de Natal (64,4%), enquanto turistas e visitantes representaram 35,6% dos presentes. Entre os visitantes, o gasto médio diário chegou a R$ 272,24, enquanto os residentes desembolsaram, em média, R$ 161,57 por dia. A renda média mensal dos entrevistados ficou em R$ 5.161,20. A festa agradou os participantes, cuja maioria foi atraída pelas festas gratuitas e programação. A nota média geral foi de 9,29 e mais de 95% do público ouvido diz que pretende voltar ao evento em 2026.

Evento movimentou segmentos de Comércio e Serviços

Para os empreendedores do Comércio e de Serviços, o impacto foi expressivo. Entre os empresários entrevistados, 76,6% avaliaram positivamente os efeitos dos festejos juninos nos negócios. O faturamento médio diário registrado durante o período foi de R$ 3.718,47, valor 46,6% superior ao apurado em 2023.

Além disso, 36% dos entrevistados afirmaram que precisaram contratar funcionários extras para dar conta da demanda, índice que no ano passado era de 22,1%. Para se preparar, 80,6% ampliaram seus estoques e 36,9% contrataram funcionários.

Para o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, os números comprovam o peso do evento para o desenvolvimento econômico e a valorização da cultura local. “O São João de Natal reafirma sua força como tradição que une pessoas, movimenta o turismo, gera oportunidades de trabalho e renda e fortalece a economia da nossa cidade”, destacou.