A OAB/RN firmou parceria com a Fecomércio e o projeto Sesc Mesa Brasil para a doação de alimentos arrecadados por meio das inscrições nos cursos promovidos pela Escola Superior de Advocacia (ESA). A assinatura do termo de colaboração aconteceu na tarde desta terça-feira (8) na sede da Seccional Potiguar.





De acordo com o presidente Carlos Kelsen, a ideia surgiu quando ele conheceu o projeto através do presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz, e viu uma oportunidade da Ordem participar de forma ativa por meio do projeto OAB Solidária com intermédio da ESA. “Antes de assinar a parceria, fizemos um teste por 30 dias e arrecadamos mais de 200 quilos de alimentos que serão destinados a quem precisa. O dia de hoje marca a união de forças entre a OAB, ESA, Fecomércio e Sesc para fazer o bem”, afirmou.





O Sesc Mesa Brasil é uma iniciativa nacional e que atua no Rio Grande do Norte desde 2003 com a arrecadação, logística e distribuição de alimentos arrecadados para pessoas com necessidade alimentar e nutricional. “Recebemos os alimentos provenientes de fazendas, shows, eventos e empresas dentro e fora do estado. Todas as instituições que recebem as doações são cadastradas e regularizadas. Selando essa parceria, a OAB/RN serve de exemplo para que outras entidades se tornem parceiras”, explica Camila Nóbrega, diretora de Programas Sociais do Sesc RN. Além dela, o Sesc Mesa Brasil também estava representado por Dianna Karla, coordenadora de Saúde e Assistência, e Nayara Carvalho, assistente social responsável pelo projeto Mesa Brasil Grande Natal.





Para Antonino Pio, diretor-geral da ESA, a OAB/RN tem um importante papel social, que é fortalecido através da parceria com a Fecomércio e o Sesc. “Temos um conjunto de pessoas colaborando com a iniciativa com o objetivo de ajudar as comunidades carentes. Começamos a colocar nas nossas inscrições o pedido de doação e a advocacia abraçou essa causa”, explicou.