O brasileiro Ailton Soares de Oliveira, de 38 anos, natural do Rio Grande do Norte, está internado em estado grave em uma UTI de hospital em Dublin, na Irlanda. Ele foi resgatado por bombeiros após um incêndio atingir o prédio onde morava no fim de junho.

Segundo familiares, Ailton vive há cerca de dois meses no local, que também abrigava outros cinco brasileiros — três deles ficaram feridos. Ailton trabalha como entregador e, devido à fumaça intensa, não conseguiu sair a tempo do imóvel. Ele permanece em coma induzido.

De acordo com o G1, um amigo precisou levar seus documentos ao hospital para que Ailton fosse devidamente identificado, já que estava registrado como desconhecido. O pai do potiguar, Hamilton Oliveira, acredita que o fogo pode ter começado nas baterias da bicicleta elétrica do filho.

A tragédia reviveu a dor de uma perda anterior na família: anos atrás, outro filho de Hamilton foi assassinado em Natal após tentar impedir um assalto.