Nesta terça-feira (22), cresce a expectativa em Brasília quanto à possível prisão de Jair Bolsonaro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A causa seria o descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica, restrições de contato e proibição de comunicação nas redes sociais. Bolsonaro, contudo, deu entrevista após reunião no Congresso e exibiu a tornozeleira, o que reacendeu debates sobre sua postura diante da Justiça e levantou a possibilidade de prisão preventiva.