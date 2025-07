Baile de máscaras exclusivo no foyer do Teatro Riachuelo acontece no dia 10 de julho e antecipa a experiência do evento principal, que será realizado em agosto.

O 9º Encontro Mulheres que Marcam abre oficialmente sua programação nesta quinta-feira, 10 de julho, às 20h, com a Noite Real: um elegante baile de máscaras exclusivo para as 300 mulheres inscritas no Lote Realeza. A celebração acontecerá no foyer do Teatro Riachuelo, em Natal, e promete ser um momento marcante de acolhimento, conexão e networking, antecipando a atmosfera de inspiração e transformação que o evento trará em agosto.





O Encontro, que será realizado no dia 17 de agosto, tem como tema: “O Real Valor da Sua Marca”, uma experiência imersiva inspirada na realeza, criada especialmente para mulheres que desejam elevar o valor da sua marca pessoal e se destacar com autenticidade no mercado.A programação começará às 10h da manhã e seguirá até às 19h, com oito horas de conteúdo intenso, dinâmico e transformador — promovendo uma verdadeira imersão no universo do posicionamento pessoal e profissional.





Consolidado como um dos maiores eventos de empreendedorismo feminino do Rio Grande do Norte, o Mulheres que Marcam é promovido pela Rede liderada por Kênia Raissa e reúne, a cada edição, centenas de mulheres em busca de desenvolvimento pessoal e profissional. A iniciativa tem como missão despertar o protagonismo feminino por meio de conhecimento, vivência, autoestima e posicionamento estratégico.





A Noite Real será uma celebração sensorial, com ambientação temática, trilha sonora envolvente e momentos pensados para fortalecer laços, criar novas conexões e preparar o espírito das participantes para a imersão principal. O traje sugerido para a ocasião é esporte fino com máscara, reforçando o clima de encantamento, sofisticação e pertencimento.





“A Noite Real é o ponto de partida de uma jornada inesquecível. Queremos que cada mulher viva a experiência de se sentir valorizada, única e preparada para assumir o seu lugar com coragem e autenticidade”, destaca Kênia Raissa.





As inscrições para o evento estão abertas no site: https://mulheresquemarcam.com.br/mqm25





Para mais informações, acesse o Instagram: @redemulheresquemarcam