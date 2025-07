O doce que viralizou nas redes sociais e provocou filas em docerias por todo o país acaba de ganhar uma versão oficial com a assinatura da Sodiê Doces. Inspirado na tendência que conquistou o paladar e os olhos dos consumidores, o lançamento já está disponível nas lojas da marca e reforça o compromisso da rede com inovação e excelência.

A novidade é feita com morango fresco, envolto em um cremoso brigadeiro de leite condensado e finalizado com uma delicada camada de caramelo crocante, combinação que une estética, sabor e afeto em uma única mordida. O resultado é um doce artesanal, sofisticado e pronto para brilhar tanto nas redes quanto nas vitrines.

O lançamento chega para atender a uma demanda espontânea do público, impulsionada por conteúdos virais no TikTok e no Instagram, que transformaram a receita em um verdadeiro fenômeno nacional. "Ao trazer os Morangos do Amor para o nosso portfólio, unimos inovação e agilidade com o padrão de excelência que é marca registrada da Sodiê. É uma resposta estratégica a uma demanda do consumidor, sem abrir mão da qualidade artesanal que nos acompanha há mais de duas décadas", afirma Fábio Araujo, general manager da Sodiê Doces.

Diferentemente das versões informais encontradas no mercado, a releitura da Sodiê oferece padronização, higiene, visual impecável e preço acessível. Ideal para presentear, celebrar ocasiões especiais ou simplesmente se permitir um mimo no dia a dia, o produto reforça a versatilidade da marca no segmento de confeitaria.

A tendência mais doce do ano já chegou às lojas da Sodiê Doces. No entanto, por se tratar de um item feito com morangos frescos, sua disponibilidade pode variar conforme a sazonalidade da fruta e a logística de cada unidade. A franquia recomenda consultar previamente a loja mais próxima, por meio do site da marca, para verificar a oferta do produto antes da visita.

Em Natal, as lojas estão localizadas na Avenida Engenheiro Roberto Freire, 721, Capim Macio (funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, 12h às 20h) e na Av. Ayrton Senna, 1995, Nova Parnamirim, Container 5, Shopping Cidade Verde (funcionamento: todos os dias: 10h às 21h30). Os pedidos podem ser feitos e retirados nas lojas ou no aplicativo Sodiê Doces Oficial, disponível nos dispositivos IOS e Android e via delivery por Whatsapp (Capim Macio 84 9423-5680 | Nova Parnamirim 84 99854-6040 e/ou iFood. Mais informações: (84) 3346-0020 2020-0592 @sodiedocesnatal.